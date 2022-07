IMGW ostrzega przed ulewami czerwonym alertem. Jak dotąd najmocniej lało w Gołdapi

Na terenie tych miejscowości obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia. W komunikacie wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej czytamy, że w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, przewiduje się wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. Istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych. Alarmy mają być ważne do godziny 8 w czwartek.

Alerty IMGW trzeciego stopnia - intensywne opady deszczu

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym o sumie od 90 do 120 l/mkw. Jak wyjaśniono w komunikacie, zmiana stopnia ostrzeżenia jest spowodowana "wysokimi sumami opadów na stacji telemetrycznej w Gołdapi, gdzie we wtorek od godziny 9 do 20 spadło 68 l/mkw." Dodano, że spodziewane są dalsze intensywne opady deszczu. Lokalnie suma opadów może osiągnąć 120 l/mkw.