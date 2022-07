Czerwone alerty IMGW w jednym województwie

IMGW podniósł stopień ostrzeżeń związanych z intensywnymi opadami deszczu do najwyższego w kilku powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Alerty przed ulewami obowiązują łącznie w czterech województwach.

Alerty IMGW trzeciego stopnia - intensywne opady deszczu

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie od 90 do 120 litrów wody na metr kwadratowy. Jak wyjaśniono w komunikacie, zmiana stopnia ostrzeżenia jest spowodowana jest "wysokimi sumami opadów na stacji telemetrycznej w Gołdapi, gdzie od godziny 9 do 20 spadło 68 l/mkw." Dodano, że spodziewane są dalsze intensywne opady deszczu i Lokalnie suma opadów może osiągnąć 120 l/mkw.

Alerty IMGW drugiego stopnia - intensywne opady deszczu

Przewiduje się tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów to do 60 litrów na metr kwadratowy. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 15 w środę.