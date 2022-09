Alerty IMGW - intensywne opady deszczu. Niebezpieczna pogoda na południowym zachodzie kraju

czytaj dalej

Ciepłe powietrze, które płynie we wtorek nad południowo-zachodnią część kraju, nie zostanie z nami na długo. Jak mówił we "Wstajesz i wiesz" Tomasz Wasilewski, na północy kontynentu "czai się zimno które im bliżej końca tygodnia, tym śmielej będzie napływać do Polski". - Zrobi się wręcz październikowo - powiedział prezenter tvnmeteo.pl.