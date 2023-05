Alerty IMGW. Groźna aura w 11 województwach

Alerty IMGW drugiego stopnia - intensywne opady deszczu

Alerty IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Alerty IMGW pierwszego stopnia - burze z gradem

Synoptycy prognozują burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie może wystąpić grad. Alarmy będą w mocy do godz. 22 w środę.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do -3 st. C. Ostrzeżenia ważne będą do godz. 6 w czwartek.