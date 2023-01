Uwaga na porywisty wiatr i ulewny deszcz. Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Alerty IMGW - silny wiatr

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, z południa i południowego zachodu. Alerty wejdą w życie o godzinie 4 w środę i stracą ważność o godz. 18 tego samego dnia.

Alerty IMGW - intensywne opady deszczu

Prognozowana wysokość opadów to od 25 do 35 litrów deszczu na metr kwadratowy. Ostrzeżenia będą obowiązywały od godz. 22 we wtorek do godz. 20 w środę.