Miejscami mgły są na tyle gęste, że wydano alerty IMGW

IMGW wydał alarmy meteorologiczne pierwszego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami, również marznącymi. Widoczność może wynosić do 200 metrów. Sprawdź, gdzie pogoda może być niebezpieczna.

Alerty IMGW - gęsta mgła

Synoptycy prognozują tam lokalnie gęste mgły, również marznące. W ich zasięgu widoczność może być ograniczona do 200 metrów. Alerty obowiązują do czwartku do godziny 9.