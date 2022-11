Warunki pogodowe nadal niebezpieczne. Tu obowiązują alerty IMGW

Alerty IMGW - gęsta mgła

Prognozuje się tam gęste mgły, w zasięgu których widzialność może być ograniczona miejscami od 50 do 200 metrów. Alerty stracą ważność we wtorek o godz. 11, jedynie na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce będą ważne do godz. 12 .