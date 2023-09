Widzialność ograniczona do 100 metrów. IMGW ostrzega

We wtorek o poranku w niektórych miejscach kraju jest mglisto. Widzialność spada do 100 metrów. Obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Po nocy z licznymi rozpogodzeniami we wtorkowy poranek po Polsce snują się mgły. Jak poinformowała po godzinie 7.30 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, widzialność jest ograniczona:

- w Lublinie , w Krośnie , w Zamościu , w Zakopanem i w Słubicach do 100 metrów;

- w Kłodzku i w Zielonej Górze do 200 m;

- w Jeleniej Górze do 300 m;

- w Szczecinie do 500 m;

- w Zgorzelcu do 600 m.

Alerty IMGW

Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 do 200 metrów. Alerty będą ważne do godziny 9 we wtorek.