Ponad pół kraju z alertami IMGW, głównie drugiego stopnia

Alerty IMGW drugiego stopnia - burze z gradem

W znaczącej części kraju obowiązują pomarańczowe alerty IMGW przed burzami z gradem. Zostały one wydane w województwach:

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy, oraz porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę, lokalnie możliwe porywy do 100 km/h. Miejscami może spaść grad.