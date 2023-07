Alerty IMGW przed burzami z gradem. Gdzie aura będzie groźna

IMGW ostrzega przed burzami z gradem, podczas których może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia w województwach położonych na południu kraju. Obowiązuje też prognoza zagrożeń.

Alerty IMGW - burze z gradem

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 20 litrów wody na metr kwadratowy, punktowo do 25 l/mkw. Wiatr w porywach może rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami pojawi się też grad.