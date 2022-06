Możliwe alarmy przed upałem i burzami z gradem. Gdzie aura będzie groźna

czytaj dalej

Do Polski idzie dwudniowa, ale intensywna fala upałów. Związane jest to układem dwóch niżów i wyżu nad Europą. - To będzie grubo powyżej 30 stopni Celsjusza - powiedział w piątek we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.