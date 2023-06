Aż drugi stopień alertów IMGW przed upałem. Nie tylko żar będzie groźny

Alerty IMGW drugiego stopnia - upał

- małopolskim , gdzie ważne będą od godz. 12 we wtorek do godz. 18 w piątek;

- śląskim , opolskim , dolnośląskim (poza powiatami południowymi), gdzie w mocy będą od godz. 12 we wtorek do godz. 18 w czwartek;

- wielkopolskim , kujawsko-pomorskim , mazowieckim (w powiatach sochaczewskim, Płock, płockim, gostynińskim, sierpeckim, żuromińskim), gdzie ważne będą od godz. 12 we wtorek do godz. 21 w środę.

Prognozuje się, że temperatura maksymalna wyniesie miejscami od 30 do 32 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy wyniesie lokalnie 18 st. C.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - upał

- dolnośląskiego (powiatów południowych), gdzie w mocy będą od godz. 12 we wtorek do godz. 18 w czwartek;

- lubuskiego , gdzie ważne będą od godz. 12 we wtorek do godz. 18 w czwartek;

- zachodniopomorskiego (powiatów południowych) i pomorskiego (powiatów położonych na południu regionu), łódzkiego , gdzie w mocy będą od godz. 12 we wtorek do godz. 18 w środę.

Termometry pokażą w dzień miejscami od 30 do 32 st. C. Temperatura minimalna spadnie do 17 st. C.