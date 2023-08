Czerwone alerty IMGW w części kraju. Może spaść nawet do 100 litrów wody na metr kwadratowy

Alerty IMGW trzeciego stopnia - silny deszcz z burzami

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu sięgnie 80-100 litrów wody na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę, możliwy jest grad.

Alerty IMGW drugiego stopnia - burze z gradem

- podkarpackim (w powiatach podgórskich i zachodnich), małopolskim (w powiatach wschodnich), świętokrzyskim (w powiatach: buskim, staszowskim, opatowskim, Tarnobrzeg, sandomierskim, ostrowieckim), gdzie ostrzeżenia będą ważne od godz. 17 w sobotę do północy;

- lubelskim , powiaty na krańcach zachodnich, gdzie alarmy będą ważne od godz. 20 w sobotę do godz. 2 w niedzielę;

- mazowieckim (powiaty północno-zachodnie i południowo-wschodnie), warmińsko-mazurskim (powiaty zachodnie), gdzie niebezpiecznie będzie od godz. 22 w sobotę do godz. 6 w niedzielę.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu o sumie 40-55 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 85-90 kilometrów na godzinę. Miejscami pojawi się grad.

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny deszcz z burzami

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu sięgnie miejscami 55-70 l/mkw., lokalnie do 90 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy jest grad.

Alarmy będą ważne od godz. 17 w sobotę do godz. 18 w niedzielę. Tylko na Pomorzu Zachodnim wejdą w życie o północy i wygasną o godz. 8 w niedzielę.

Alerty IMGW drugiego stopnia - intensywne opady deszczu

Alarmy będą w mocy do godz. 17 w niedzielę.

Alerty IMGW drugiego stopnia - upał

IMGW wydał też alarmy drugiego stopnia przed upałem w województwie lubelskim. Tam temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 32 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy osiągnie od 18 do 20 st. C.