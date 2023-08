Pogoda będzie zagrażać zdrowiu i życiu. Są alarmy nawet drugiego stopnia

Alerty IMGW drugiego stopnia - burze z gradem

Alerty IMGW drugiego stopnia - intensywne opady deszczu

Alerty IMGW drugiego stopnia - upał

IMGW wydał też alarmy drugiego stopnia przed upałem w województwie lubelskim. Tam temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 32 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy osiągnie od 18 do 20 st. C. Ostrzeżenia będą ważne od godz. 10 w sobotę do godz. 20 w niedzielę.