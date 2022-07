Na horyzoncie powrót burz z gradem. IMGW wydał prognozę zagrożeń

czytaj dalej

Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważne są zasoby wody znajdujące się pod ziemią - ich rolą jest między innymi zasilanie rzek. - San, którego prawie nie ma, to jest dowód na to, że w tych dolnych zbiornikach wodnych jest coraz mniej wody - mówił we "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.