Uwaga, możliwe porywy wiatru do 100 km/h. IMGW podniósł stopień alertów

IMGW ostrzega przed burzami z gradem w piątek po południu i wieczorem. Dla części Mazowsza podniesiony został stopień alertów do drugiego. Prognozowane są tam szczególnie niebezpieczne zjawiska, wiatr w porywach może osiągać nawet do 100 kilometrów na godzinę.

Alerty IMGW drugiego stopnia - burze z gradem

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy, oraz porywy wiatru do 100 kilometrów na godzinę. Miejscami spadnie grad. Alerty będą ważne do godziny 19.