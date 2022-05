Alerty IMGW - burze z gradem. Pomarańczowe i żółte ostrzeżenia

Alerty IMGW drugiego stopnia - burze z gradem

- lubelskim , w powiatach na wschodzie regionu, gdzie niebezpiecznie będzie od godz. 12 do godz. 20 w czwartek;

- podkarpackim , wszędzie, z wyjątkiem powiatów na północnym zachodzie regionu, gdzie alerty wejdą w życie o godz. 12 i będą ważne do godz. 21 w czwartek;

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 95 kilometrów na godzinę. Miejscami grad.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - burze z gradem

- warmińsko-mazurskim , z wyjątkiem powiatów na zachodzie regionu, gdzie niebezpiecznie będzie do godz. 16 w czwartek;

- podlaskim , w którym alarmy będą ważne od godz. 9 do godz. 18 w czwartek;

- lubelskim , wszędzie, gdzie nie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godz. 11 i będą ważne do godz. 20 w czwartek;

- świętokrzyskim , gdzie pogoda da się we znaki od godz. 12 do godz. 20 w czwartek;

- podkarpackim , w powiatach: niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, mieleckim, kolbuszowskim, dębickim i ropczycko-sędziszowskim, gdzie niebezpiecznie będzie od godz. 12 do godz. 20 w czwartek;

- śląskim , wszędzie, z wyjątkiem powiatów na północy regionu, gdzie alarmy będą obowiązywać do godz. 12 i wygasną o godz. 20 w czwartek.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 15-20 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 25 l/mkw. oraz porywy wiatru do 75-80 kilometrów na godzinę. Lokalnie grad.