Pomarańczowe alarmy przed burzami z gradem w części kraju. IMGW ostrzega

IMGW wydał alarmy drugiego stopnia przed burzami z gradem. Podczas wyładowań może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr w porywach rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

Alerty IMGW drugiego stopnia - burze z gradem

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu o sumie od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy, oraz porywy wiatru osiągające prędkość do 80 kilometrów na godzinę, punktowo do 90 km/h. Miejscami spadnie grad.