Alerty IMGW drugiego stopnia w części kraju przed burzami z gradem

Burze z gradem w niektórych regionach Polski będą zagrożeniem do sobotniego poranka. Największym niebezpieczeństwem mogą być silne opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alarmy drugiego stopnia.

Alerty IMGW drugiego stopnia: burze z gradem

Jak wynika z komunikatu synoptyków, zjawiskom będą towarzyszyć silne opady deszczu od 30 do 45 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie nawet do 55 l/mkw. Zjawiskom mogą towarzyszyć porywy wiatru dochodzące do 60 kilometrów na godzinę, a miejscami możliwy jest opad gradu.