Uwaga na burze z gradem! IMGW wydał pomarańczowe alerty

Powodzie, które były następstwem ulewnych deszczy, zmusiły serbskie władze do ogłoszenia w kilkudziesięciu gminach stanu nadzwyczajnego. Żywioł doprowadził do zerwania się dwóch mostów, ewakuowano ponad 200 osób. Gwałtowana aura daje się we znaki również w Bułgarii. W Sofii zalanych zostało setki domów i piwnic.