Alerty IMGW - burze z gradem. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń

Mieszkaniec stolicy dostrzegł w piątek o poranku łosia przechadzającego się wzdłuż ulicy Wysockiego na Bródnie. - Spojrzałem i mówię do żony: "zobacz, jaką figurkę postawili". Zorientowałem się, że to się rusza i jest to żywe zwierzę - tak zdarzenie opisywał pan Robert. Redakcji Kontaktu 24 przekazał nagranie.