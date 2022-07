Alerty IMGW - burze z gradem. Alerty drugiego stopnia w części kraju

czytaj dalej

Piątek to dzień kulminacji fali upałów w Polsce. W taką pogodę nasz organizm zmaga się z nie lada wyzwaniem. Jak przekazał dyrektor Szpitala Powiatowego w Garwolinie Krzysztof Żochowski, taka temperatura to nie tylko zasłabnięcia i omdlenia. Skwar powoduje także wzrost liczby zgłoszeń dotyczących urazów, a także wyjazdów do wypadków drogowych i zdarzeń na kąpieliskach.