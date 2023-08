Dzisiejsze burze mogą być bardzo groźne. Aż trzeci stopień alertów IMGW

IMGW ostrzega przed burzami z gradem w większości kraju. Dla części województwa warmińsko-mazurskiego i małopolskiego podniesiono stopień alertów do najwyższego. W niemal całej Polsce obowiązują także alerty związane z upałem.

Alerty IMGW trzeciego stopnia - burze z gradem

Jak podano w komunikacie, w miejscach tych "występują stacjonarne burze generujące intensywny wielogodzinny opad deszczu. Łączna suma opadu może przekraczać 60 litrów wody na metr kwadratowy". Możliwe są porywy wiatru do 65 kilometrów na godzinę w rejonie Warmii i Mazur oraz do 75 km/h w Małopolsce. Może również pojawić się grad.

Alerty IMGW drugiego stopnia - burze z gradem

Na Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz Mazowszu prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 40 do 55 l/mkw., oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami pojawi się grad. IMGW wyjaśnił, że stopień ostrzeżenia podniesiono "z uwagi na intensywne opady deszczu w burzach".

W pozostałych regionach burzom mają towarzyszyć opady od 30 do 40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw., a wiatr w porywach będzie osiągać prędkość do 75 km/h. W niektórych miejscach również ma padać grad.