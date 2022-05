Nadchodzą gwałtowne burze z gradem i silnym wiatrem. Dwa dni z niebezpiecznymi zjawiskami

czytaj dalej

Wybuchy supernowych typu Ia to jedne z najbardziej energetycznych zjawisk we Wszechświecie. Dochodzi do nich, gdy gęsty biały karzeł pochłania inną gwiazdę. Naukowcy są zdania, że mogą występować w każdym typie galaktyk. Teraz okazuje się, że pozostałości po tych wybuchach mogą znajdować się nawet na Ziemi.