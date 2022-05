Przymrozki w części kraju, zapowiadane burze. Prognoza zagrożeń IMGW na najbliższe dni

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek, 17.05 - burze i przymrozki

Prognozowane są burze z opadami deszczu 20-30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. lub z porywami wiatru o prędkości 70-90 kilometrów na godzinę.

Synoptycy prognozują, że na terenach tych mogą wystąpić spadki temperatury powietrza do zera stopni Celsjusza lub spadek temperatury przy gruncie do -1 st. C.