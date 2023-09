Burze, grad, upał. Synoptycy IMGW ostrzegają

Alerty IMGW - burze z gradem

- zachodniopomorskim , gdzie niebezpiecznie będzie do godz. 12 w środę;

- kujawsko-pomorskim , gdzie niebezpiecznie będzie od godz. 12 do 20 w środę;

- lubuskim , w którym alerty będą w mocy do godz. 16 w środę.

Prognozowane są zjawiska, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu o sumie 15-35 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70-85 kilometrów na godzinę. Miejscami pojawi się grad.

Alerty IMGW - upał

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 28 do 31 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna w nocy - od 13 do 16 st. C.