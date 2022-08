Ulewny deszcz, burze, grad i upał. Mapa pełna alarmów IMGW

Synoptycy IMGW wydali alarmy pierwszego i drugiego stopnia przed szeregiem pogodowych zagrożeń. Ostrzegają przed burzami z gradem, intensywnymi opadami deszczu, upałem i silnym deszczem z burzami. Sprawdź, gdzie aura da się we znaki.

Alerty IMGW drugiego stopnia - burze z gradem

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 45 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami spadnie grad.

Alarmy ważne będą do północy z wtorku na środę.

Alerty IMGW drugiego stopnia - upał

Temperatura maksymalna w dzień sięgnie od 29 do 32 stopni Celsjusza w cieniu. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 16 do 19 st. C.