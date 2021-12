Alerty IMGW. Bądźcie czujni, bo aura jest niebezpieczna

Alerty IMGW: opady marznące

- opolskim , (w powiatach: oleskim, strzeleckim, kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim), gdzie będą ważne do godziny 20 w poniedziałek;

- śląskim , (z wyłączeniem powiatów położonych na wschodzie), gdzie będą ważne do godz. 6 we wtorek;

- łódzkim , w którym alarmy będą w mocy do godz. 9 we wtorek;

- kujawsko-pomorskim , (z wyłączeniem powiatów północno-zachodnich), gdzie będą ważne do godz. 7.30 we wtorek;

- pomorskim , (w powiatach: kwidzyńskim, tczewskim, sztumskim, malborskim), w którym alerty będą w mocy do godz. 7.30 we wtorek;

Alerty IMGW: gęsta mgła

Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami 50 do 200 metrów. Alarmy ważne będą od godz. 18 w poniedziałek do godz. 8 we wtorek.