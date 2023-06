Ta noc będzie niebezpieczna, szczególnie w niektórych regionach. Jest alert RCB, IMGW też ostrzega

Alerty IMGW drugiego stopnia - burze z gradem

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30-50 l/mkw. oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami spadnie grad.

Alerty IMGW drugiego stopnia - upał

Prognozuje się, że temperatura maksymalna wyniesie miejscami od 30 do 32 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna wyniesie lokalnie 18 st. C.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - upał

Termometry pokażą w dzień miejscami od 30 do 32 st. C. Temperatura minimalna spadnie do 17 st. C.