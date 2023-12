Alerty IMGW. Sobota to kolejny dzień z pogodą zagrażającą zdrowiu i życiu

Czeka nas kolejny dzień pełen opadów. Będą one miały charakter marznący, a więc zagrażający naszemu bezpieczeństwu. Sprawdź, gdzie obowiązują alerty IMGW.

Alerty IMGW - opady marznące

W województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckiem (we wschodniej części), łódzkim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim (w zachodniej części) najtrudniejsza sytuacja ma panować od godz. 18 w sobotę do godziny 3 nad ranem w niedzielę. W województwach zachodnich sytuacja ma się poprawić do godz. 10 w sobotę. Na pozostałym obszarze kraju najbardziej niebezpiecznie będzie w godzinach 10-20 w sobotę.