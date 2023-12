Osiem województw z alertami IMGW. Nie tylko marznące opady dadzą się nam we znaki

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. Początkowo obejmowały one zachód kraju, teraz zostały wydane także dla południa Polski.

Alerty IMGW - opady marznące

Prognozowane są tam okresowe słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Alerty obowiązują do czwartku do godziny 6.

Alerty IMGW - gęsta mgła

Synoptycy IMGW prognozują tam występujące lokalnie gęste mgły, również marznące. Widoczność w ich zasięgu wynosić może do 200 metrów. Alerty obowiązują do czwartku do godziny 9.