Zrobi się ślisko, możliwe 15 stopni mrozu. Żółte alarmy w dziewięciu województwach

Alerty IMGW - opady marznące

Alarmy będą w mocy od godz. 22 we wtorek do godz. 6 w czwartek.

Alerty IMGW - mgła intensywnie osadzająca szadź

Ostrzeżenia będą w mocy od godz. 22 we wtorek do godz. 9 w środę.

Alerty IMGW - silny mróz

Prognozuje się temperaturę minimalną wynoszącą od -13 do -11 st. C, lokalnie może spaść do -15 st. C.