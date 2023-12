Mapa Polski coraz bardziej pomarańczowa. Uwaga na niszczycielski wiatr i zawieje śnieżne

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 90-100 km/h, z zachodu.

Na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu, Warmii i Mazurach alarmy ważne będą od godz. 19 w czwartek do godz. 19 w piątek. Na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku groźnie będzie od godz. 20 w czwartek do godz. 20 w piątek. Na Kujawach, Mazowszu, Wielkopolsce alerty będą w mocy od godz. 21 w czwartek do godz. 21 w piątek. Na terenie Ziemi Łódzkiej ostrzeżenia obowiązywać będą od godz. 22 w czwartek do godz. 22 w piątek.