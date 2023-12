Roztopy, szklanka na drogach i silny wiatr. Alerty IMGW

IMGW ostrzega przed niebezpieczną aurą. W części kraju obowiązują alerty meteorologiczne drugiego i pierwszego stopnia przed roztopami. Wydano również ostrzeżenia przed opadami marznącymi i silnym wiatrem. Sprawdź, gdzie pogoda może być zagrożeniem.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.

Alerty IMGW drugiego stopnia – roztopy

IMGW ostrzega przed roztopami. Alerty drugiego stopnia obowiązują w województwie dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, karkonoskim, Jelenia Góra.

Prognozuje się tam wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 1 do 3 st. C. Maksymalnie w poniedziałek termometry pokażą od 4 do 7 st. C. Suma opadów deszczu osiągnie 10-20 litrów na metr kwadratowy.

Ostrzeżenia będą ważne do godz. 16 w poniedziałek.

Alerty IMGW pierwszego stopnia – roztopy

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami obowiązują w województwach:

dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, lwóweckim, złotoryjskim, jaworskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, świdnickim, dzierżoniowskim, ząbkowickim;

opolskim, w powiatach: nyskim, prudnickim, głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim;

śląskim, w powiatach: kłobuckim, lublinieckim, częstochowskim, Częstochowa, zawierciańskim, Dąbrowa Górnicza, będzińskim, myszkowskim, tarnogórskim, gliwickim, Gliwice, Sosnowiec, Piekary Śląskie, Bytom, Zabrze, Ruda Śląska, Chorzów, Katowice, Mysłowice, Jaworzno, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, raciborskim, wodzisławskim, Jastrzębie-Zdrój, rybnicki, Rybnik, Żory, mikołowskim, bieruńsko-lędzińskim, Tychy, pszczyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim;

małopolskim, w powiatach: miechowskim, olkuskim, chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim, brzeskim, bocheńskim, proszowickim, krakowskim, Kraków, myślenickim, limanowskim, wielickim;

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura maksymalna sięgnie od 2 do 3 st. C. Suma opadów deszczu wyniesie od 5 do 10 litrów na metr kwadratowy. Alerty obowiązują do godziny 13.

Alerty IMGW pierwszego stopnia – silny wiatr

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

śląskim, w powiatach: raciborskim, wodzisławskim, Jastrzębie-Zdrój, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim, żywieckim;

małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, nowosądeckim, gorlickim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim;

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 70 km/h. Wiać będzie z południa i południowego zachodu. Alerty obowiązują do godziny 10.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:

małopolskim, w powiatach: nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

podkarpackim;

świętokrzyskim, w powiatach: staszowskim, sandomierskim, opatowskim, ostrowieckim, starachowickim;

lubelskim;

podlaskim;

warmińsko-mazurskim;

pomorskim, w powiatach: nowodworskim, Gdańsk, kartuskim, kościerskim, starogardzkim, tczewskim, kwidzyńskim, sztumskim, malborskim;

mazowieckim, w powiatach: radomskim, Radom, lipskim, zwoleńskim, kozienickim, białobrzeskim, grójeckim, garwolińskim, otwockim, mińskim, piaseczyńskim, pruszkowskim, Warszawa, wołomińskim, legionowskim, nowodworskim, siedleckim, Siedlce, łosickim, siemiatyckim, sokołowskim, ostrowskim, Ostrołęka, węgrowskim, płońskim, pułtuskim, makowskim, wyszkowskim, żuromińskim, mławskim, przasnyskim, ostrołęckim, ciechanowskim;

Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Część alertów ważna jest do godziny 8, część zaś do 12.

Jak powstaje szklanka na drogach PAP/Adam Ziemienowicz

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autor:jdw

Źródło: IMGW