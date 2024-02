Czerwień i pomarańcz na mapie Polski. Alerty w niemal wszystkich województwach

Na wielu polskich rzekach zanotowano wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych. Doszło do nich m. in. na Baryczy, Widawie, Gwdzie, Gubrze i Krznie, jak również w dolnym biegu Pilicy, na Wiśle między Wyszogrodem a Płockiem oraz niektórych odcinkach Odry.

Stany wód w poniedziałek Na mapie stacje oraz rzeki, gdzie zaobserwowano przekroczenie stanów alarmowych, zaznaczone są na czerwono. Kolor pomarańczowy oznacza przekroczenie stanów ostrzegawczych, zaś żółty - strefę stanów wysokich. Punkty zaznaczone na niebiesko to średni przepływ wody, zaś czarny - niski. hydro.imgw.pl

Pogotowie przeciwpowodziowe w Toruniu

W poniedziałek dla Gminy Miasta Toruń został ogłoszony stan pogotowia przeciwpowodziowego - poinformował Prezydent Torunia Michał Zaleski, który jest jednocześnie szefem Toruńskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. We wtorek około godz. 6 rano stan Wisły w mieście wynosił 543 cm, a dzień wcześniej po południu było to około 550 cm.

"Obserwowany rozwój stanów wody w zlewni górnej i środkowej Wisły oraz prognozowanie wielkości dopływu do zbiornika wodnego "Włocławek" wskazują, że w Toruniu nie powinien zostać osiągnięty stan alarmowy 650 cm" - czytamy w komunikacie szefa Toruńskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zaleski apeluje do wszystkich przebywających na terenach wzdłuż rzeki o zachowanie rozwagi i ostrożności. Osoby przebywające na terenach zalewowych, jak i użytkownicy ogródków działkowych na Rudaku i przy ul. Przybyszewskiego proszeni są o śledzenie na bieżąco komunikatów w sprawie sytuacji powodziowej.

Alarm przeciwpowodziowy w Płocku i okolicach

Na terenie powiatu płockiego można spodziewać się, że malejący trend będzie postępować - także w rejonie Wykowa pod Płockiem, gdzie przekroczony został stan alarmowy. - Według prognoz poziom rzeki będzie się obniżał, ale nie będą to spadki gwałtowne, raczej wody będzie ubywało stopniowo, systematycznie, ale powoli - zaznaczył Zieliński.

"Mieszkańców i pracodawców zobowiązuje się do zabezpieczenia przed zatopieniem lub usunięcia ze stref bezpośredniego zagrożenia powodzią substancji zagrażających środowisku" - zaapelowano w informacji płockiego Urzędu Miasta.

Dolny Śląsk. Wysoki stan wody w Widawie

Trudna sytuacja hydrologiczna panuje również między innymi na Dolnym Śląsku. Utrzymuje się stan alarmowy na rzece Widawie we Wrocławiu . W poniedziałek był on przekroczony o 63 cm, a od piątku wzrósł o kilkanaście cm. W związku z tym w mieście obowiązuje alarm powodziowy, jednak obecnie nie ma realnego zagrożenia podtopieniami.

- Opadanie poziomu wody w tego typu rzece odbywa się powoli, bo Widawa to rzeka nizinna, w której woda toczy się powoli i zakolami. Jest cały czas monitorowana i na razie we Wrocławiu nie ma zagrożeń podtopieniami czy zalewaniem jakiś obiektów -przekazała Monika Dubec z wrocławskiego magistratu. Dodała, że drugą monitorowaną rzeką w mieście jest Ślęza, na której przekroczony został stan ostrzegawczy o cztery cm, ale również nie rodzi to jakichkolwiek zagrożeń.