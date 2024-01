Pokrywa śnieżna się topi, przekroczone stany alarmowe. Obowiązują alerty hydrologiczne

czytaj dalej

Zimowa aura odchodzi w zapomnienie, a to za sprawą zachodniej cyrkulacji powietrza, która utworzyła się w Europie. Napływa do nas atlantyckie ciepło, które sprawi, że w środę temperatura wzrośnie na zachodzie kraju do 12 stopni Celsjusza. - To będzie ocieplenie, które obejmie także te wyższe partie gór, całą Polskę - powiedział na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl.