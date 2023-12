Możliwe przekroczenie stanów ostrzegawczych, a nawet alarmowych. IMGW ostrzega

W związku z opadami deszczu i ociepleniem, powodującymi spływ wód opadowo-roztopowych, w Polsce obowiązują alerty hydrologiczne, nawet trzeciego stopnia. Możliwe są wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a także alarmowych. Najgorsza sytuacja panuje na południowym zachodzie kraju. Sprawdź, gdzie ostrzega IMGW.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Alerty hydrologiczne IMGW trzeciego stopnia

Ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych wydano w rejonie województwa dolnośląskiego. Obejmują zlewnie: Bóbr od Bobrzycy do ujścia (bez Kwisy i Czernej Wielkiej), Kaczawa od Dunina (bez górnej Skorej) do ujścia, Skora (górna), Czerna Wielka oraz Ślęza górna do Borowa, Nysa Kłodzka ze Ścinawką, Klikawa oraz Czermnica, Ślęza górna do Borowa, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Ślęza od Borowa do ujścia do Odry, Orla, Widwa oraz Widawa od Namysłowa do ujścia do Odry.

Ponadto, alarmy trzeciego stopnia obowiązują także w rejonie woj. wielkopolskiego dla zlewni Orli i Widawy oraz w woj. lubuskim dla zlewni Bobru od Bobrzycy do ujścia (bez Kwisy i Czernej Wielkiej) oraz Czerny Wielkiej.

W mocy będą do godziny 13 bądź 15 w poniedziałek.

Rozwiń

Alerty hydrologiczne IMGW drugiego stopnia

Pomarańczowe alarmy hydrologiczne, czyli drugiego stopnia, w związku z wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych obowiązują w woj. dolnośląskim (zlewnie: Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia, Nysa Łużycka do Zgorzelca, Kwisa od Zb. Leśna do Nowogrodźca, Bóbr od Zb. Pilchowice do Bobrzycy, Kwisa górna do Zb. Leśna, Bóbr do Zb. Pilchowice, Ślęza od Borowa do ujścia), lubuskim (zlewnie: Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia, Obra), wielkopolskim (zlewnie: Kanał Mosiński, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Swędrnia, Łużyca), łódzkim (zlewnie: Swędrnia, Grabia, Prosna górna), opolskim (zlewnie: Stobrawa, Prosna górna), śląskim (zlewnie: Brynica wraz ze zb. Kozłowa Góra, Brynica od zb. Kozłowa Góra do ujścia, Bierawka), świętokrzyskim (zlewnie: Koprzywianka, Czarna wraz ze zb. Chańcza, Łagowianka (Łagowica), Czarna Nida, Wierna Rzeka, Nida (Biała Nida) do ujścia Czarnej Nidy, odcinek Nidy od ujścia Czarnej Nidy do ujścia do Wisły), pomorskim (zlewnie: Reda, Słupia od Skotawy do ujścia), zachodniopomorskim (zlewnie: Zalew Szczeciński) oraz lubelskim dla zlewni odcinek Bugu do ujścia Uherki.

W zależności od regionu, alarmy pozostaną w mocy do godziny 11, 13 bądź 15 w poniedziałek.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Alerty hydrologiczne pierwszego stopnia

W mocy są także alarmy hydrologiczne pierwszego stopnia, w związku z gwałtownymi wzrostami stanów wody.

Żółte ostrzeżenia wydano dla woj. małopolskiego (dla wszystkich zlewni z wyjątkiem Grabinki, Breni, Wisły od ujścia Raby do ujścia Nidy), śląskiego (zlewnie: Mała Wisła od zb. Wisła Czarne do zapory zb. Goczałkowice, Olza, Pszczynka, Gostynia, Przemsza od ujścia Brynicy do ujścia, Przemsza od zb. Przeczyce do ujścia Brynicy, Biała Przemsza, Przemsza od zb. Przeczyce do ujścia Brynicy, Przemsza wraz ze zb. Przeczyce), opolskiego (zlewnie: Nysa Kłodzka od Zb. Nysa do ujścia, Nysa Kłodzka od Zb. Kozielno do Zb. Nysa), dolnośląskim (zlewnie: Oława górna do Zborowic, Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielno, Bystrzyca dolna (Czarna Woda i Strzegomka), Bystrzyca górna do Zb. Mietków, Strzegomka do Łażan, Kaczawa górna do Dunina).

Ostrzeżenia obowiązują także w rejonie woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego, dla zlewni Wybrzeża Wschodniego i morskich wód wewnętrznych RP - Bałtyku Południowo-Wschodniego oraz Wybrzeża Zachodniego i morskich wód wewnętrznych RP - Bałtyku Południowego.

Ostrzeżenia - w zależności od regionu - pozostaną w mocy do godziny 13, 15 bądź 16 w poniedziałek.

Czym jest alarm hydrologiczny trzeciego stopnia

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych".

Czym jest alarm hydrologiczny drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".

Czym jest alarm hydrologiczny pierwszego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza zagrożenie umiarkowane. Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody.

Autor:dd

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl