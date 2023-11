Alerty hydrologiczne IMGW. Miejscami przekroczone są stany alarmowe

czytaj dalej

Ulewy nawiedziły południową Brazylię. W stanie Rio Grande do Sul od zeszłego tygodnia powodzie dotknęły już około 200 tysięcy osób. Woda wdzierała się do domów i sklepów, pozbawiając mieszkańców dachu nad głową i źródeł utrzymania. Zginęły co najmniej cztery osoby.