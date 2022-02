Alerty hydrologiczne IMGW drugiego stopnia. Stany ostrzegawcze mogą zostać przekroczone

Alerty hydrologiczne IMGW drugiego stopnia

- świętokrzyskim, na obszarze zlewni Kamiennej wraz ze zb. Brody Iłżeckie, Nidy do Brzegów i od Brzegów do do ujścia, Pokrzywianki, Czarnej wraz ze zb. Chańcza, gdzie alerty ważne będą do godz. 12 w środę.