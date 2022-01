Alerty hydrologiczne IMGW. Obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia

Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej wydał alarmy hydrologiczne drugiego stopnia w związku z odwilżą, spływem wód opadowo-roztopowych oraz prognozowanymi opadami deszczu. Są takie miejsca na rzekach, gdzie przekroczone są stany ostrzegawcze.

IMGW wydał alarmy hydrologiczne drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Alerty IMGW drugiego stopnia

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia. Obowiązują one na terenie województwa podlaskiego, dotyczą zlewni: Niemna, Biebrzy, Środkowej Narwi, Pisy, Górnej Narwi, Supraśla, Leśna. Jak przekazali synoptycy, w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz utrzymującymi się zjawiskami lodowymi przewiduje się wzrost stanu wody, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Alerty ważne będą do godz. 12.30 we wtorek.

Alarmy drugiego stopnia obowiązują także w woj. łódzkim, które ważne będą do godz. 12.30 we wtorek. Dotyczą one zlewni Bzury i Grabi. W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych w zlewni Bzury przewiduje się w ciągu najbliższej doby wzrost stanu wody, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.

Pomarańczowe ostrzeżenia wydano także ponadto w woj. świętokrzyskim, dla zlewni Nidy od Brzegów i Kamiennej wraz ze zbiornikiem Brody Iłżeckie, Czarnej wraz ze zbiornikiem Chańcza, odcinka Czarnej od zbiornika Chańcza do ujścia Wisły i odcinka Nidy od Brzegów do ujścia Wisły. W związku z dalszym spływem wód opadowo-roztopowych i prognozowanymi opadami deszczu, w zlewni Nidy i na Kamiennej powyżej zbiornika Brody Iłżeckie prognozowane są dalsze lub ponowne wzrosty poziomu wody, w strefie wody wysokiej, przy obecnie utrzymujących się przekroczonych stanach ostrzegawczych, z możliwością punktowego przekroczenia tego stanu w kolejnych profilach wodowskazowych, a na Bobrzy oraz na Kamiennej w Bzinie i Wąchocku również alarmowych. W górnej części zlewni Czarnej (Staszowskiej) istnieje możliwością punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych, a na Czarnej w Staszowie, w związku ze zwiększonym odpływem ze zbiornika Chańcza, stan wody będzie utrzymać się powyżej stanu ostrzegawczego. Alerty ważne będą do godz. 9 we wtorek.

Czym jest alarm hydrologiczny drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".

