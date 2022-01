Alerty hydrologiczne IMGW. Przekroczone stany ostrzegawcze w województwie świętokrzyskim

W Januszewicach na Czarnej Włoszczowskiej poziom wody wynosi 388 cm. Stan ostrzegawczy przekroczony został o 68 cm, a do alarmowego brakuje 12 cm. W Słowiku na Bobrzy do stanu alarmowego brakuje 14 cm (poziom wody 286 cm, alarmowy 300 cm), a na Czarnej w Staszowie 19 cm (poziom wody 241 cm, alarmowy 260). W Bocheńcu na Łososinie poziom wody wynosi 323 cm, stan ostrzegawczy został przekroczony o trzy centymetry.

Efekty gwałtownej odwilży

Alerty IMGW drugiego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia. W województwie świętokrzyskim dotyczą one zlewni Kamiennej wraz ze zb. Brody Iłżeckie, zlewni Nidy do Brzegów, zlewni Czarnej wraz ze zb. Chańcza, odcinka Nidy od Brzegów do ujścia do Wisły oraz odcinka Czarnej od zb. Chańcza do ujścia do Wisły.