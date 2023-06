Kolejny dzień z gwałtowną aurą, kolejny alert RCB. "Śledź komunikaty pogodowe"

czytaj dalej

Turyści zabrali do samochodu nowo narodzonego jelonka napotkanego w Parku Narodowym Yellowstone i próbowali zawieźć go na komendę policji - poinformowały władze parku. To kolejny niebezpieczny incydent, do którego w ostatnich dniach doszło w Yellowstone. Władze parku wydały w związku z nim specjalny komunikat.