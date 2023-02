Alert RCB dla całego kraju. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"

czytaj dalej

Z badań przeprowadzonych przez japońskich i szwajcarskich naukowców wynika, że wargatek sanitarny, gatunek ryby z rodziny wargaczowatych, rozpoznaje się na zdjęciu, gdy widzi na nim swój pyszczek. Oglądanie całego ciała nie wywoływało tego efektu - informują eksperci na łamach "Proceedings of the National Academy of Sciences".