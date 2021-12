Alert IMGW. Silny mróz na południu Polski. Ostrzeżenia

IMGW wydał alarmy pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Synoptycy przewidują spadek temperatury do -18 stopni Celsjusza, a w kotlinach górskich nawet do -22 stopni.

W czwartek temperatura minimalna na Kasprowym Wierchu spadła do -16 stopni Celsjusza. Termometry pokazały w Suwałkach, Białymstoku i w Zakopanem -14 st. C, a na Śnieżce -13 st. C.

Ostrzeżenia IMGW: silny mróz

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18 do -15 st. C, lokalnie w kotlinach górskich około -22 st. C. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 5 do 12 kilometrów na godzinę.