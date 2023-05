Cyklon Dawid namiesza w pogodzie. Synoptycy IMGW ostrzegają

IMGW ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami. Będą one konsekwencją nadejścia cyklonu Dawid. W części kraju prognozowane są burze z gradek. Sprawdź, gdzie wydano alerty.

Według informacji przekazanych w poniedziałek przez rzecznika Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, we wtorek od zachodu nadejdzie do Polski cyklon (układ niżowy) Dawid. Przyniesie części kraju burze, którym towarzyszyć będą opady deszczu do 35 litrów na metr kwadratowy. Opady mogą trwać nawet 12 godzin. Poza tym spadnie grad.