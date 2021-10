Alarmy IMGW przed silnym wiatrem. Niebezpiecznie w dwóch województwach

czytaj dalej

Kiedy ulewne deszcze podtapiają kolejne regiony świata, wielu ludzi z rezerwą podchodzi do doniesień o katastrofalnym kurczeniu się zasobów wody. Nie oszukujmy się jednak. Najnowszy raport Europejskiej Agencji Środowiskowej (EEA) o stresie wodnym sprowadza na ziemię wszystkich tych, dla których zjawisko suszy to coś może i tragicznego, ale dotyczącego jakichś tam odległych regionów. Nie, to nie tylko problem Afryki. Coraz więcej Europejczyków cierpi z powodu niedoboru zasobów wodnych.