Alarmy IMGW - silny wiatr, intensywne opady, zawieje lub zamiecie śnieżne, oblodzenie. Pomarańczowe alarmy w większości kraju

"Najsilniejsze porywy oraz średnia prędkość wiatru prognozowane są na godziny poranne i okołopołudniowe. Od wczesnych godzin porannych prognozowane są miejscami także burze" - przekazali synoptycy. W rejonie nadmorskim porywy wiatru mogą dochodzić miejscami do 110 km/h. W miarę jak wiatr będzie się przesuwał w kierunku lądu, na Pomorzu porywy będą osiągać prędkość ok. 100 km/h.

Wichura dotrze też do innych regionów Polski. Strażacy ostrzegają

Apel o ostrożność na drogach

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

- lubelskim , gdzie będą ważne do godz. 3 we wtorek;

Ma wiać ze średnią prędkością od 35 do 50-70 kilometrów na godzinę. W porywach do 100 km/h, a w pasie nadmorskim lokalnie do 110 km/h. Wiatr powieje z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.

Alerty IMGW drugiego stopnia - zawieje/zamiecie śnieżne

Prognozowane są miejscami zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego-zachodu.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Alerty IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

Alerty IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna powietrza wyniesie od -1 st. C do 0 st. C, zaś temperatura minimalna przy gruncie około -2 st. C.