Przymrozki na północy i południu Polski. Obowiązują ostrzeżenia IMGW w 10 województwach

Osiem godzin trwało ratowanie psa, który w Biedrusku pod Poznaniem rzucił się prawdopodobnie w pogoń za lisem i wszedł do nory. Nie był w stanie się samodzielnie wydostać. Najpierw z pomocą ruszyli sąsiedzi, potem straż gminna i strażacy. W ruch poszły koparka i kamera. Wszystko zakończyło się happy endem. "Dziękujemy to za mało, by wyrazić to, co czujemy, i jak bardzo jesteśmy wdzięczni" - napisali właściciele Szumi.