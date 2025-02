-41 stopni w Tatrach. Potężny mróz w Polsce

IMGW ostrzega przed silnym mrozem. W nocy i nad ranem w całej Polsce było bardzo zimno, a w jednym miejscu, jak wynika z danych jednej ze stacji badawczych, zanotowano wartość poniżej -40 stopni Celsjusza. Chociaż w większości kraju nie musimy obawiać się aż takiego mrozu, warto zachować ostrożność i ciepło się ubrać.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, poniedziałkowy poranek przywitał nas pogodną, ale też wyjątkowo mroźną aurą. Bardzo zimno było w pasie centralnej Polski - w nocy w Kozienicach (woj. mazowieckie) temperatura minimalna spadła do -17,6 stopni Celsjusza, a o godz. 7 wzrosła jedynie nieznacznie, bo do -17,5 st. C. Było tam zatem chłodniej niż na szczycie Śnieżki, gdzie o 7 rano termometry pokazały -15,7 st. C.

O poranku zimno było w Jakuszycach, gdzie zanotowano -20,8 st. C, oraz w Dolinie Pięciu Stawów - tam temperatura wyniosła około -19 stopni. Przy ziemi najniższą wartość zmierzono w Jeleniej Górze (-24 st. C), ale w wielu innych miejscach na nizinach termometry przygruntowe pokazały poniżej -20 stopni.

Litworowy Kocioł z potężnym mrozem

Jak podał ceniony serwis mrozowiska.pl, prowadzony przez badaczy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu mierzących temperaturę w najzimniejszych miejscach Polski, żadne inne miejsce w Polsce nie było tak zimne z tatrzański Litworowy Kocioł - tam temperatura minimalna nad ranem wyniosła -41,13 st. C. Miejsce to położone jest w otoczeniu wysokich szczytów Tatr Zachodnich, co utrudnia dostęp światła słonecznego i ucieczkę zimnego powietrza.

Nadal jest lodowato. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny mróz

Żółte alarmy przed silnym mrozem obowiązują w województwach:

lubuskim ;

dolnośląskim ;

wielkopolskim ;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: włocławskim, , w powiatach: włocławskim, Włocławek , aleksandrowskim, radziejowskim, inowrocławskim, mogileńskim, żnińskim, nakielskim;

łódzkim ;

opolskim , w powiatach: nyskim, opolskim, brzeskim, , w powiatach: nyskim, opolskim, brzeskim, Opole , namysłowskim, kluczborskim, oleskim;

śląskim , w powiatach: zawierciańskim, myszkowskim, częstochowskim, , w powiatach: zawierciańskim, myszkowskim, częstochowskim, Częstochowa , kłobuckim, lublinieckim, tarnogórskim, bielskim, Bielsko-Biała , cieszyńskim, żywieckim;

małopolskim , w powiatach: nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, gorlickim;

świętokrzyskim ;

mazowieckim , w powiatach: lipskim, radomskim, , w powiatach: lipskim, radomskim, Radom , przysuskim, grójeckim, białobrzeskim, kozienickim, zwoleńskim, szydłowieckim;

podkarpackim , w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim, mieleckim, kolbuszowskim, Tarnobrzeg, tarnobrzeskim, stalowowolskim, niżańskim;

lubelskim, w powiatach: hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim, , w powiatach: hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość , biłgorajskim, janowskim, kraśnickim, opolskim.

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15 st. C do -13 st. C, a lokalnie nawet do -19 st. C.

Ostrzeżenia mogą wygasnąć nawet w czwartek o godzinie 9.

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW, mrozowiska.pl