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Ogień nad popularnym kurortem. Byli tam Polacy. Nagrania

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Pożar w Chorwacji
Pożar w Chorwacji, wyspa Čiovo
Źródło wideo: Kontakt24 / Jędrzej
Źródło zdj. gł.: Rafał
We wtorek wieczorem na chorwackiej wyspie Ciovo po burzy wybuchł pożar. Nagrania gęstych kłębów dymu i płomieni blisko domów otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Wtorkowej burzy towarzyszyły silne porywy wiatru oraz ulewny deszcz. W wyniku uderzeń piorunów w okolicy wsi Żedno na popularnej wśród turystów wyspie Ciovo wybuchł pożar. W powietrzu unosił się gęsty dym, a płomienie widać było z dużej odległości. Silny wiatr powodował szybkie rozprzestrzenianie się pożaru, co jeszcze bardziej utrudniało jego ugaszenie.

Pożar w popularnym kurorcie w Chorwacji

Na Kontakt24 otrzymaliśmy sporo nagrań, na których z okien budynków widać gęste kłęby dymu oraz ogień.

- Sytuacja była bardzo krytyczna i poważna. Po godz. 18 burza wywołała pożar w lesie między miejscowościami Mawarczica i Żedno. Na wyspie znajduje się obecnie bardzo duża liczba domów jednorodzinnych, mieszkań oraz znaczna liczba turystów. Pożar zbliżył się w pewnym momencie do domów, ale dzięki wysiłkom strażaków udało się wszystkie budynki udało się uchronić - relacjonował Zoran Kukilo, reporter chorwackiej telewizji publicznej HRT. Dodał, że według nieoficjalnych szacunków spłonęło około 100 hektarów terenu.

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Pożar na chorwackiej wyspie Ciovo
Źródło: Kontakt24 / Rafał

Ogień gasili z ziemi i powietrza

Z żywiołem walczyło prawie 150 strażaków w blisko 40 pojazdach. W akcji udział brały trzy śmigłowce, poderwano również samoloty gaśnicze. Komendant straży pożarnej żupanii splicko-dalmatyńskiej Ivan Kovaczewicz poinformował, że strażakom udało się uchronić domy na wyspie, jednak spłonęło kilka budynków gospodarczych. Akcja gaśnicza trwała także w nocy.

Pożar na wyspie Ciovo w Chorwacji
Źródło: Kontakt24 / Rafał
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Tagi:
Chorwacjapożarzmiana klimatu
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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